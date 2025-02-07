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鉅亨速報

營收速報 - 瑞智(4532)1月營收22.48億元年增率高達34.73％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 18:15


瑞智(4532-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣22.48億元，年增率34.73%，月增率20.68%。

今年1-1月累計營收為22.48億元，累計年增率34.73%。

最新價為28元，近5日股價上漲2.77%，相關電機機械上漲1.21%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-335 張
  • 外資買賣超：-333 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 22.48億 35% 21%
24/12 18.63億 11% 2%
24/11 18.30億 22% 3%
24/10 17.74億 45% 13%
24/9 15.65億 31% -1%
24/8 15.75億 19% -14%

瑞智(4532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為其他機械製造業(壓縮機、機械零組件)。發電、輸電、配電機械製造業。電器製造業、製造輸出業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收瑞智

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