營收速報 - 瑞智(4532)1月營收22.48億元年增率高達34.73％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 18:15
今年1-1月累計營收為22.48億元，累計年增率34.73%。
最新價為28元，近5日股價上漲2.77%，相關電機機械上漲1.21%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-335 張
- 外資買賣超：-333 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|22.48億
|35%
|21%
|24/12
|18.63億
|11%
|2%
|24/11
|18.30億
|22%
|3%
|24/10
|17.74億
|45%
|13%
|24/9
|15.65億
|31%
|-1%
|24/8
|15.75億
|19%
|-14%
瑞智(4532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為其他機械製造業(壓縮機、機械零組件)。發電、輸電、配電機械製造業。電器製造業、製造輸出業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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