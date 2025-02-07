營收速報 - 緯創(3231)1月營收907.86億元年增率高達34.9％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 18:15
今年1-1月累計營收為907.86億元，累計年增率34.9%。
最新價為104.5元，近5日股價下跌-5%，相關電腦週邊下跌-2.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-40723 張
- 外資買賣超：-41465 張
- 投信買賣超：+1419 張
- 自營商買賣超：-677 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|907.86億
|35%
|-14%
|24/12
|1,056.54億
|41%
|11%
|24/11
|952.43億
|25%
|-1%
|24/10
|962.85億
|23%
|-1%
|24/9
|969.04億
|24%
|8%
|24/8
|898.21億
|23%
|4%
緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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