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鉅亨速報

營收速報 - 緯創(3231)1月營收907.86億元年增率高達34.9％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 18:15


緯創(3231-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣907.86億元，年增率34.9%，月增率-14.07%。

今年1-1月累計營收為907.86億元，累計年增率34.9%。

最新價為104.5元，近5日股價下跌-5%，相關電腦週邊下跌-2.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-40723 張
  • 外資買賣超：-41465 張
  • 投信買賣超：+1419 張
  • 自營商買賣超：-677 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 907.86億 35% -14%
24/12 1,056.54億 41% 11%
24/11 952.43億 25% -1%
24/10 962.85億 23% -1%
24/9 969.04億 24% 8%
24/8 898.21億 23% 4%

緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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