鄭州比亞迪大規模招工2萬人 細節來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-07 13:46
中國春節後第一個工作日，在 2025 河南省「春風行動」暨鄭州航空港區服務企業用工專場招聘會上，鄭州比亞迪 (002594-CN) 宣布將一次性招工 2 萬人，涵蓋六大事業部，從一線員工到管理層，從普工到技術崗均有涉及。
鄭州比亞迪人事經理任永斌表示：「今年第一季，我們計劃招聘 2 萬名員工，涵蓋技術研發、生產製造等多個領域。」
據《IT 之家》周五（7 日）報導，比亞迪宣布了招工計畫具體細節，相應社會招聘崗位主要涵蓋操作工、電池部、整車部、零部件部技工，薪資待遇為人民幣 5,000～9,000 元。
比亞迪表示，本次所有招聘崗位均為比亞迪直招，入職即簽訂正式勞動合約，繳納五險一金。
公開資料顯示，鄭州比亞迪自 2021 年 9 月落戶鄭州航空港以來，發展迅速，帶動周邊產業鏈企業快速集聚，創造大量就業機會，目前在鄭州比亞迪就業的產業工人有 6 萬人左右。
去年鄭州比亞迪產量再創新高，新能源車整車產量達 54.5 萬輛，激增 169.8%。今年鄭州比亞迪還會繼續擴大產能。
- 最新遺產稅怎麼算？傳承必知重點有哪些？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇