鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為172.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.6元，其中最高估值1.68元，最低估值1.49元，預估目標價為172.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.68(1.68)
|2.52
|3.41
|4.15
|最低值
|1.49(1.49)
|1.78
|2.2
|2.52
|平均值
|1.59(1.56)
|2.04
|2.68
|3.12
|中位數
|1.6(1.55)
|2.01
|2.61
|2.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.73億
|53.61億
|68.82億
|76.92億
|最低值
|38.53億
|46.13億
|55.14億
|62.59億
|平均值
|39.79億
|49.47億
|60.62億
|68.11億
|中位數
|39.91億
|49.17億
|60.11億
|66.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.38
|0.54
|0.51
|0.29
|營業收入
|20.27億
|27.03億
|26.79億
|32.33億
詳細資訊請看美股內頁：
安謀控股公司(ARM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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