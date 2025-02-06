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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為172.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.6元，其中最高估值1.68元，最低估值1.49元，預估目標價為172.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.68(1.68)2.523.414.15
最低值1.49(1.49)1.782.22.52
平均值1.59(1.56)2.042.683.12
中位數1.6(1.55)2.012.612.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值40.73億53.61億68.82億76.92億
最低值38.53億46.13億55.14億62.59億
平均值39.79億49.47億60.62億68.11億
中位數39.91億49.17億60.11億66.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.380.540.510.29
營業收入20.27億27.03億26.79億32.33億

詳細資訊請看美股內頁：
安謀控股公司(ARM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSARM

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