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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊利諾工具(ITW-US)EPS預估下修至10.38元，預估目標價為266.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對伊利諾工具(ITW-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.6元下修至10.38元，其中最高估值10.76元，最低估值10.2元，預估目標價為266.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.76(10.76)11.5812.1512.53
最低值10.2(10.34)10.8511.512.53
平均值10.46(10.59)11.2511.8612.53
中位數10.38(10.6)11.2711.9212.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值163.41億169.22億174.24億174.95億
最低值155.73億160.69億165.22億174.95億
平均值158.55億163.87億168.41億174.95億
中位數157.70億162.67億168.05億174.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.638.519.779.7411.71
營業收入125.74億144.55億159.32億161.07億158.98億

詳細資訊請看美股內頁：
伊利諾工具(ITW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITW

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