鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊利諾工具(ITW-US)EPS預估下修至10.38元，預估目標價為266.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對伊利諾工具(ITW-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.6元下修至10.38元，其中最高估值10.76元，最低估值10.2元，預估目標價為266.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.76(10.76)
|11.58
|12.15
|12.53
|最低值
|10.2(10.34)
|10.85
|11.5
|12.53
|平均值
|10.46(10.59)
|11.25
|11.86
|12.53
|中位數
|10.38(10.6)
|11.27
|11.92
|12.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|163.41億
|169.22億
|174.24億
|174.95億
|最低值
|155.73億
|160.69億
|165.22億
|174.95億
|平均值
|158.55億
|163.87億
|168.41億
|174.95億
|中位數
|157.70億
|162.67億
|168.05億
|174.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.63
|8.51
|9.77
|9.74
|11.71
|營業收入
|125.74億
|144.55億
|159.32億
|161.07億
|158.98億
詳細資訊請看美股內頁：
伊利諾工具(ITW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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