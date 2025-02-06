外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大漲0.64%，報0.8367元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:10
截至台北時間06日20:10，歐元/英鎊上漲0.0053點漲幅達0.64%，暫報0.8367點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.19%
- 近 1 週：-0.61%
- 近 3 月：-0.81%
- 近 6 月：-3.00%
- 今年以來：+0.51%
歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對
歐元/英鎊近90天負相關的前3貨幣對
- 英鎊/美元相關性-0.37，本日上漲1.06%
- 美元/瑞郎相關性-0.19，本日上漲0.36%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.16，本日上漲0.15%
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