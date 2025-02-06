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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大漲0.64%，報0.8367元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:10


截至台北時間06日20:10，歐元/英鎊上漲0.0053點漲幅達0.64%，暫報0.8367點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.19%
  • 近 1 週：-0.61%
  • 近 3 月：-0.81%
  • 近 6 月：-3.00%
  • 今年以來：+0.51%

歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對


歐元/英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.37，本日上漲1.06%
  • 美元/瑞郎相關性-0.19，本日上漲0.36%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.16，本日上漲0.15%

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