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鉅亨速報

外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.78%，報167.88元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 22:20


截至台北時間06日22:20，瑞郎/日元下跌1.32點跌幅達0.78%，暫報167.88點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.26%
  • 近 1 週：-1.13%
  • 近 3 月：-3.61%
  • 近 6 月：+0.09%
  • 今年以來：-2.15%

瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對


瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.38，本日下跌0.03%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.33，本日下跌0.11%
  • 美元/瑞郎相關性-0.31，本日下跌0.41%

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瑞郎/日元167.49-1.01%
歐元/美元1.0368-0.33%
日元/美元0.00659100000000000050.00%
英鎊/美元1.2414-0.74%
澳元/美元0.6277-0.13%

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