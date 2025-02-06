鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.12億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達8.79%

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 10:15

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24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅8.79%；Ethena(ENA)24小時漲幅8.13%；DATA(DATA)24小時漲幅9.74%。

24小時跌幅：STPT(STPT)24小時跌幅18.4%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅12.9%；LUNA(LUNA)24小時跌幅6.29%。

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近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅45%；RUNE(RUNE)近一週漲幅39.9%；AirDAO(AMB)近一週漲幅36.9%。