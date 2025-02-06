search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.12億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達8.79%

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,397.98美元，24小時漲跌幅-0.29%；以太幣(ETH)現報價格2,803.42美元，24小時漲跌幅+3.13%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.78億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12億美元。

24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅8.79%；Ethena(ENA)24小時漲幅8.13%；DATA(DATA)24小時漲幅9.74%。

24小時跌幅：STPT(STPT)24小時跌幅18.4%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅12.9%；LUNA(LUNA)24小時跌幅6.29%。


近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅45%；RUNE(RUNE)近一週漲幅39.9%；AirDAO(AMB)近一週漲幅36.9%。

近一週跌幅：Litentry(LIT)近一週跌幅41.4%；量子鏈幣(QTUM)近一週跌幅11.1%；KAVA(KAVA)近一週跌幅7.91%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈比特幣以太幣USDC

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣97672.01-0.38%
以太幣2827.433.94%
USDC0.99990.03%

延伸閱讀


Empty