鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.12億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達8.79%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,397.98美元，24小時漲跌幅-0.29%；以太幣(ETH)現報價格2,803.42美元，24小時漲跌幅+3.13%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.78億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12億美元。
24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅8.79%；Ethena(ENA)24小時漲幅8.13%；DATA(DATA)24小時漲幅9.74%。
24小時跌幅：STPT(STPT)24小時跌幅18.4%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅12.9%；LUNA(LUNA)24小時跌幅6.29%。
近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅45%；RUNE(RUNE)近一週漲幅39.9%；AirDAO(AMB)近一週漲幅36.9%。
近一週跌幅：Litentry(LIT)近一週跌幅41.4%；量子鏈幣(QTUM)近一週跌幅11.1%；KAVA(KAVA)近一週跌幅7.91%。
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