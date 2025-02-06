盤中速報 - Ethena大跌8.27%，報0.54美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 16:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.27%，最新價格0.54美元，總成交量達1.08億美元，總市值16.11億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0.6美元，近 1 日最低價：0.53美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-27.09%
- 近 1 月：-52.70%
- 近 3 月：+14.15%
- 近 6 月：+100.83%
- 今年以來：-42.21%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - RUNE大跌8.99%，報1.296美元
- 盤中速報 - Jupiter大跌8.13%，報0.88美元
- 盤中速報 - Sui大跌8.7%，報3.32美元
- 盤中速報 - RAY大跌13.58%，報5.358美元
下一篇