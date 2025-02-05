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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瞻博網路(JNPR-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瞻博網路(JNPR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.94元上修至2.05元，其中最高估值2.53元，最低估值1.83元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.53(2.27)2.552.57
最低值1.83(1.83)2.092.21
平均值2.07(1.98)2.252.39
中位數2.05(1.94)2.22.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值56.84億59.09億60.25億
最低值52.74億52.96億58.07億
平均值54.50億56.58億59.16億
中位數54.49億56.72億59.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.770.761.430.95
營業收入44.45億47.35億53.01億55.65億

詳細資訊請看美股內頁：
瞻博網路(JNPR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJNPR

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