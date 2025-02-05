鉅亨速報 - Factset 最新調查：瞻博網路(JNPR-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瞻博網路(JNPR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.94元上修至2.05元，其中最高估值2.53元，最低估值1.83元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.53(2.27)
|2.55
|2.57
|最低值
|1.83(1.83)
|2.09
|2.21
|平均值
|2.07(1.98)
|2.25
|2.39
|中位數
|2.05(1.94)
|2.2
|2.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.84億
|59.09億
|60.25億
|最低值
|52.74億
|52.96億
|58.07億
|平均值
|54.50億
|56.58億
|59.16億
|中位數
|54.49億
|56.72億
|59.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.77
|0.76
|1.43
|0.95
|營業收入
|44.45億
|47.35億
|53.01億
|55.65億
詳細資訊請看美股內頁：
瞻博網路(JNPR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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