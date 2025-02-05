外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.32%，報87.345元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 16:00
截至台北時間05日16:00，美元/印度盧比上漲0.275點漲幅達0.32%，暫報87.345點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.53%
- 近 1 週：+0.56%
- 近 3 月：+3.49%
- 近 6 月：+3.91%
- 今年以來：+1.66%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/台幣相關性0.45，本日上漲0.45%
- 美元/挪威克朗相關性0.35，本日上漲0.33%
- 美元/瑞郎相關性0.32，本日上漲0.19%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.77%，報158.91元
- 外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.82%，報0.0065445元
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大跌0.82%，報153.07元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大跌0.56%，報4.415元
上一篇
下一篇