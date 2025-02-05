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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.32%，報87.345元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 16:00


截至台北時間05日16:00，美元/印度盧比上漲0.275點漲幅達0.32%，暫報87.345點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.53%
  • 近 1 週：+0.56%
  • 近 3 月：+3.49%
  • 近 6 月：+3.91%
  • 今年以來：+1.66%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/台幣相關性0.45，本日上漲0.45%
  • 美元/挪威克朗相關性0.35，本日上漲0.33%
  • 美元/瑞郎相關性0.32，本日上漲0.19%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.42，本日上漲0.14%
  • 歐元/美元相關性-0.41，本日上漲0.23%
  • 英鎊/美元相關性-0.32，本日上漲0.17%

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英鎊/美元1.25450.53%

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