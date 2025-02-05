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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌0.81%，報191.03元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 15:00


截至台北時間05日15:00，英鎊/日元下跌1.56點跌幅達0.81%，暫報191.03點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.40%
  • 近 1 週：-0.46%
  • 近 3 月：-2.29%
  • 近 6 月：+2.69%
  • 今年以來：-1.91%

英鎊/日元近90天正相關的前3貨幣對


英鎊/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.46，本日下跌0.22%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.34，本日下跌0.01%
  • 美元/港幣相關性-0.32，本日下跌0.03%

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