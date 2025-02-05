盤中速報 - Dogwifhat大漲9.12%，報0.84美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 13:36
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過9.12%，最新價格0.84美元，總成交量達1.26億美元，總市值8.40億美元，目前市值排名第 55 名。
近 1 日最高價：0.85美元，近 1 日最低價：0.75美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-31.90%
- 近 1 月：-61.63%
- 近 3 月：-61.63%
- 近 6 月：-36.05%
- 今年以來：-56.57%
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