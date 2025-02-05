鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.69億美元，Bella Protocol(BEL)24小時漲幅達16.7%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 10:15

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24小時漲幅：Bella Protocol(BEL)24小時漲幅16.7%；GMX(GMX)24小時漲幅10.3%；Ethena(ENA)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅8.91%；DATA(DATA)24小時跌幅8.48%；Enzyme(MLN)24小時跌幅8.43%。

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近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅42.1%；RUNE(RUNE)近一週漲幅33.6%；Notcoin(NOT)近一週漲幅33.5%。