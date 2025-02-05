search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 承業醫(4164)大漲7.19%，報48.45元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 09:40


承業醫(4164-TW)05日09:40股價上漲3.25元，報48.45元，漲幅7.19%，成交919張。

承業醫(4164-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。

近5日股價上漲1.69%，集中市場加權指數下跌3.11%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+131 張
  • 外資買賣超：+140 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+182 張
  • 融券增減：+1 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23239.721.96%
承業醫47.555.20%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.54
加權指數法興(購) 槓桿8.88
加權指數法興(售) 槓桿6.99
加權指數法興(售) 槓桿7.78

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
承業醫

61.91%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
承業醫

61.91%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
承業醫

61.91%

勝率

延伸閱讀


Empty