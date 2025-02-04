盤中速報 - Aptos大漲8.55%，報6.22美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 21:20
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.55%，最新價格6.22美元，總成交量達1.08億美元，總市值33.21億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：6.58美元，近 1 日最低價：5.57美元，流通供給量：535,645,051。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.56%
- 近 1 月：-34.70%
- 近 3 月：-18.98%
- 近 6 月：+22.28%
- 今年以來：-27.61%
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