盤中速報 - 瑞波幣大漲11.3%，報2.7339美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 08:20
瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內漲幅超過11.3%，最新價格2.7339美元，總成交量達43.16億美元，總市值1,452.03億美元，目前市值排名第 6 名。
近 1 日最高價：2.7814美元，近 1 日最低價：1.7711美元，流通供給量：57,117,231,849。
XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.33%
- 近 1 月：+2.89%
- 近 3 月：+402.11%
- 近 6 月：+354.41%
- 今年以來：+8.26%
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