盤中速報 - Jupiter大漲11.94%，報0.97美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 03:20
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內漲幅超過11.94%，最新價格0.97美元，總成交量達2.12億美元，總市值12.82億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：0.97美元，近 1 日最低價：0.75美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.69%
- 近 1 月：-6.18%
- 近 3 月：+2.14%
- 近 6 月：+7.96%
- 今年以來：+6.03%
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