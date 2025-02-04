最大贏家！陸去年智慧手機市場成長1.5% 華為年增36% 狠甩vivo小米

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-04 09:20

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最新研究報告指出，2024 年中國智慧手機市場銷量年增 1.5%，華為以年增率 36% 排名第一，是中國智慧手機市場真正贏家，vivo 和小米緊隨其後，兩者銷量分別年增 10% 和 6%，蘋果 (AAPL-US) 、OPPO 和榮耀的年增率則分別下滑 13%、9% 和 3%。

CounterPoint Research 在報告中指出，去年中國智慧手機市場表現不均衡，年初和年末都相對疲軟，不及 2023 年同期，但從第 5 周到第 36 周，銷量則優於 2023 年同期。

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去年第四季，中國智慧手機銷量年減 3.2%，成為 2024 年唯一出現年減表現的一季，華為在該季市佔率排行榜上居官，之後是小米和蘋果。

Counterpoint 高級研究分析師 Mengmeng Zhang 說：「在 2024 年第四季，華為以 18.1% 市佔率躍居榜首，是自美國禁令以來，華為首次重新奪回市場領導地位。」

華為去年第四季在中國銷量年增 15.5%，主要受到中階機種 Nova 13 系列和高階機種 Mate 70 系列的推動。

中國政府已將智慧手機等電子產品納入國家消費補貼範圍，旨在刺激內需，此舉有望推動今年手機銷量成長，但 Counterpoint 指出，雖有消費補貼政策利多，今年中國經濟下行壓力仍不容忽視，未來發展仍需謹慎觀望。