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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.59%，報1.4439元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 05:40


截至台北時間04日05:40，美元/加幣下跌0.0085點跌幅達0.59%，暫報1.4439點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.86%
  • 近 1 週：+1.27%
  • 近 3 月：+4.11%
  • 近 6 月：+4.70%
  • 今年以來：+0.97%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.74，本日下跌0.26%
  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.08%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.03%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.78，本日下跌0.37%
  • 澳元/美元相關性-0.77，本日下跌0.05%
  • 歐元/美元相關性-0.69，本日下跌0.28%

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美元/加幣1.44440.11%
紐元/美元0.5613-0.27%
澳元/美元0.6205-0.24%
歐元/美元1.0314-0.29%

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