盤中速報 - Dogwifhat大跌21.68%，報0.81美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 00:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過21.68%，最新價格0.81美元，總成交量達4.28億美元，總市值8.12億美元，目前市值排名第 56 名。
近 1 日最高價：1.05美元，近 1 日最低價：0.63美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-22.50%
- 近 1 月：-57.71%
- 近 3 月：-55.92%
- 近 6 月：-42.64%
- 今年以來：-50.70%
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