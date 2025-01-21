旭源今年營運可望持續向上 嘉義廠營運未受今晨地震影響

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-21 11:01

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食品及飲料包材、設備大廠旭源 (8421-TW) 來自嘉義廠的營收占台灣廠營收達 90%，旭源高層主管今 (21) 日指出，旭源嘉義廠區自當地今晨 0 時 17 分發生規模 6.4 地震後持續回報，人員、設備均安全，且生產維持正常運作；而旭源 2024 年營收重返成長，力拚在 2025 年營運仍持穩向上。

旭源 2024 年營收 12.21 億元，年增 3.51%，同時，在 2024 年前三季各季都有獲利的走勢，法人估 2024 年全年可較 2023 年轉虧爲盈。

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今晨嘉義縣大埔鄉震央距離嘉義縣政府東南方 37.9 公里地震深度 9.7 公里，最大震度為 6 弱，地震深度 9.7 公里，芮氏規模 6.4。

旭源生產食品及飲料包材的收縮膜及積層袋、及設備等，嘉義廠的營收占台灣廠營收達 90%，新竹廠以設備生產爲主，占台灣的營收約 10%；此外，旭源在印尼及巴西都有投資設廠營運中。