旭源今年營運可望持續向上 嘉義廠營運未受今晨地震影響
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-21 11:01
食品及飲料包材、設備大廠旭源 (8421-TW) 來自嘉義廠的營收占台灣廠營收達 90%，旭源高層主管今 (21) 日指出，旭源嘉義廠區自當地今晨 0 時 17 分發生規模 6.4 地震後持續回報，人員、設備均安全，且生產維持正常運作；而旭源 2024 年營收重返成長，力拚在 2025 年營運仍持穩向上。
旭源 2024 年營收 12.21 億元，年增 3.51%，同時，在 2024 年前三季各季都有獲利的走勢，法人估 2024 年全年可較 2023 年轉虧爲盈。
今晨嘉義縣大埔鄉震央距離嘉義縣政府東南方 37.9 公里地震深度 9.7 公里，最大震度為 6 弱，地震深度 9.7 公里，芮氏規模 6.4。
旭源生產食品及飲料包材的收縮膜及積層袋、及設備等，嘉義廠的營收占台灣廠營收達 90%，新竹廠以設備生產爲主，占台灣的營收約 10%；此外，旭源在印尼及巴西都有投資設廠營運中。
旭源生產飲料及食品用的收縮膜及積層袋，在台灣統一 (1216-TW)、味全 (1201-TW) 綜合食品及飲料廠都是旭源的客戶；同時，旭源看上印尼擁有 2.8 億人的人口紅利，爲爭取到國際大廠訂單，在印尼自己購地建廠，預計今年 5 月完工後，產能較原有增加 30%，並積極申請國際大廠認證，未來除生產收縮膜外，也計畫導入寬幅生產線及印刷機，及含膜料的經濟型套標機在當地生產及銷售。
就旭源的營收分析，台灣占 65-70%，巴西占 20%，印尼占 15-20%，未來在印尼廠完工之後，更進一步指向擴大在東協國家的銷售。
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