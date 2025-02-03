〈證交所新春團拜〉從皮鞋換球鞋！林修銘釋今年三大方針 應對國際政經挑戰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-03 11:24

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金蛇年開工，證交所今 (3) 日舉行新春團拜，董事長林修銘表示，在全球政經高度不確定的情勢下，展望 2025 年，證交所將秉持持盈履滿、謹慎謙虛的態度，以應對多變的風險與市場挑戰，並以「敏捷」、「創新」及「科技」三大主軸為推動方針，他強調，今年開始，證交所將從皮鞋換成球鞋，希望除了有敏捷的思考外，也有更高的行動力。

回顧過去一年，林修銘指出，我國資本市場表現卓越，加權股價指數、市值與成交值不僅創下歷史新高，全年漲幅及市值、成交值的成長動能更是領先國際主要交易所；開戶人數亦較十年前成長四成，顯示我國普惠金融正加速落實。此外，證交所亦善用集團資源推動 ESG InfoHub 2.0、投資人關係 (IR) 議合服務平台及國內減量額度交易平台，展現我國在永續領域的積極作為。

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然而，在亮眼的表現下，未來仍將面臨國際政治情勢及地緣衝突等難以預測的風險。近日，美國總統川普提及我國掌控全球 98% 的晶片市佔，並暗示可能對台灣徵收晶片關稅；同時，中國新創 DeepSeek 發布之低成本 AI 模型，亦反映美中 AI 科技競賽日趨激烈。

展望今年，林修銘表示，將在組織及流程上導入「敏捷」思維，快速回應市場與環境變化，接著以「創新」確立市場與產品發展方向，加以運用「科技」深化落實優勢與輔助監理，持續為我國資本市場開創新局、提升競爭力，並確保未來穩健且永續的發展。

林修銘說明，近 2 年多來，台灣證券交易所員工平均年齡從 52 歲降至 46 歲，有三分之一的同仁是近 5 年的新進同仁，也就是說，證交所大致已經完成老、中、青三代的傳承，具備多元的服務陣容。

證交所持續從企業組織文化進行根本性的轉變，不再拘泥於傳統部門間的界限，而是針對不同任務靈活組建跨部門的小組，跳脫傳統垂直式的思考框架，改採平行式的溝通與整合，優化工作流程並鼓勵員工勇於突破思維、敏捷回應市場需求。

在創新驅動方面，證交所推動創新板 2.0，採取質、量並進的策略，致力將臺灣創新板打造為亞洲創新企業上市之首選。商品創新部分，證交所計畫於 2025 年實現台日兩地 ETF 相互掛牌，並推動主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 上市，吸引國際資產管理機構參與。

在科技賦能方面，對外持續發揮我國科技島之優勢，證交所將結合 Computex 等大型活動，搭配與外資證券商合作舉辦論壇，整合市場資源，強化對外行銷，並攜手國際性會計師事務所，深耕東南亞創新生態，引領臺灣成為軟、硬、韌實力兼具之智慧科技島。