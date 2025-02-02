盤中速報 - Litentry大漲103.38%，報1.08美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-02 08:05
Litentry(LIT)在過去 24 小時內漲幅超過103.38%，最新價格1.08美元，總成交量達1.31億美元，總市值0.71億美元，目前市值排名第 164 名。
近 1 日最高價：1.54美元，近 1 日最低價：0.53美元，流通供給量：66,447,411。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.55%
- 近 1 月：-42.64%
- 近 3 月：-11.15%
- 近 6 月：-23.93%
- 今年以來：-42.64%
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