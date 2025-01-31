盤中速報 - MANTRA大漲19.8%，報5.61美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 08:05
MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過19.8%，最新價格5.61美元，總成交量達1.76億美元，總市值52.75億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：5.95美元，近 1 日最低價：4.64美元，流通供給量：942,484,746。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+27.93%
- 近 1 月：+35.56%
- 近 3 月：+227.41%
- 近 6 月：+295.37%
- 今年以來：+23.96%
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