外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.78%，報1454.77元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 10:00
截至台北時間31日10:00，美元/韓元上漲11.2點漲幅達0.78%，暫報1454.77點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.75%
- 近 1 週：+0.60%
- 近 3 月：+4.80%
- 近 6 月：+4.36%
- 今年以來：-2.25%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.77，本日上漲0.01%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.01%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.18%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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