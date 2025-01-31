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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.78%，報1454.77元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 10:00


截至台北時間31日10:00，美元/韓元上漲11.2點漲幅達0.78%，暫報1454.77點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.75%
  • 近 1 週：+0.60%
  • 近 3 月：+4.80%
  • 近 6 月：+4.36%
  • 今年以來：-2.25%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.77，本日上漲0.01%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.01%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.18%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0%
  • 澳元/美元相關性-0.70，本日上漲0.1%
  • 歐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.02%

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美元/韓元1454.890.78%
人民幣/美元0.137893-0.07%
紐元/美元0.56410.14%
澳元/美元0.62210.23%
歐元/美元1.0387-0.03%

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