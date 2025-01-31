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鉅亨速報 - Factset 最新調查：那斯達克NDAQ-US的目標價調升至91元，幅度約3.41%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對那斯達克(NDAQ-US)提出目標價估值：中位數由88元上修至91元，調升幅度3.41%。其中最高估值103元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予那斯達克評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀0位。

那斯達克今(31日)收盤價為81.27元。近5日股價上漲3.41%，標普指數下跌0.77%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NDAQ市場預估目標價

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