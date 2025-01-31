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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CGI Inc - Class AGIB-US的目標價調升至128.35元，幅度約3.48%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對CGI Inc - Class A(GIB-US)提出目標價估值：中位數由124.03元上修至128.35元，調升幅度3.48%。其中最高估值135元，最低估值94.16元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予CGI Inc - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀3位。

CGI Inc - Class A今(31日)收盤價為121.01元。近5日股價上漲3.48%，標普指數下跌0.77%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GIB市場預估目標價

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CGI Inc - Class A120.6455.33%

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