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鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至3.23元，預估目標價為310.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共51位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.23元，其中最高估值4.8元，最低估值2元，預估目標價為310.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.8(4.87)7.3110.1112.55
最低值2(2)1.81.851.95
平均值3.25(3.31)4.124.566.2
中位數3.23(3.3)4.024.195.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,435.31億1,705.67億2,110.60億2,519.60億
最低值966.54億1,006.10億1,033.09億1,449.76億
平均值1,160.72億1,385.14億1,544.94億2,006.94億
中位數1,164.10億1,380.86億1,549.96億2,023.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.211.633.624.30
營業收入315.36億538.23億814.62億967.73億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

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