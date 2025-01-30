鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至3.23元，預估目標價為310.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共51位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.23元，其中最高估值4.8元，最低估值2元，預估目標價為310.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.8(4.87)
|7.31
|10.11
|12.55
|最低值
|2(2)
|1.8
|1.85
|1.95
|平均值
|3.25(3.31)
|4.12
|4.56
|6.2
|中位數
|3.23(3.3)
|4.02
|4.19
|5.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,435.31億
|1,705.67億
|2,110.60億
|2,519.60億
|最低值
|966.54億
|1,006.10億
|1,033.09億
|1,449.76億
|平均值
|1,160.72億
|1,385.14億
|1,544.94億
|2,006.94億
|中位數
|1,164.10億
|1,380.86億
|1,549.96億
|2,023.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.21
|1.63
|3.62
|4.30
|營業收入
|315.36億
|538.23億
|814.62億
|967.73億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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