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鉅亨速報

盤中速報 - Sui大漲8.15%，報4美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 12:05


Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.15%，最新價格4美元，總成交量達2.44億美元，總市值117.43億美元，目前市值排名第 12 名。

近 1 日最高價：4.04美元，近 1 日最低價：3.6美元，流通供給量：2,927,660,019。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-14.24%
  • 近 1 月：-11.75%
  • 近 3 月：+77.15%
  • 近 6 月：+421.29%
  • 今年以來：-13.89%

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