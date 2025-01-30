盤中速報 - Sui大漲8.36%，報4.1美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.36%，最新價格4.1美元，總成交量達2.92億美元，總市值117.18億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：4.12美元，近 1 日最低價：3.6美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.24%
- 近 1 月：-11.75%
- 近 3 月：+77.15%
- 近 6 月：+421.29%
- 今年以來：-13.89%
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