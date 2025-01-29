鉅亨速報 - Factset 最新調查：史賽克公司SYK-US的目標價調升至435元，幅度約3.82%
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對史賽克公司(SYK-US)提出目標價估值：中位數由419元上修至435元，調升幅度3.82%。其中最高估值465元，最低估值370元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予史賽克公司評價：積極樂觀22位、保持中立9位、保守悲觀1位。
史賽克公司今(29日)收盤價為395.15元。近5日股價上漲3.82%，標普指數上漲0.31%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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