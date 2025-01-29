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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.49億美元，1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅達14.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格102,028.2美元，24小時漲跌幅+0.50%；以太幣(ETH)現報價格3,121.93美元，24小時漲跌幅-1.79%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.49億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達11.18億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.77億美元。

24小時漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅14.6%；RUNE(RUNE)24小時漲幅13.2%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅12.6%。

24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅21.6%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅12%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅11.1%。


近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅36%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅29.7%；Bonk(BONK)近一週漲幅29.2%。

近一週跌幅：Jupiter(JUP)近一週跌幅42.2%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅28.6%；MANTRA(OM)近一週跌幅21.3%。

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