鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.49億美元，1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅達14.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 10:15

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24小時漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅14.6%；RUNE(RUNE)24小時漲幅13.2%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅12.6%。

24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅21.6%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅12%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅11.1%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅36%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅29.7%；Bonk(BONK)近一週漲幅29.2%。