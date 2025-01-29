盤中速報 - Bonk大跌13.36%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 08:06
Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過13.36%，最新價格0美元，總成交量達0.42億美元，總市值17.28億美元，目前市值排名第 37 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：75,544,775,336,887。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.27%
- 近 1 月：-19.22%
- 近 3 月：+24.54%
- 近 6 月：-5.64%
- 今年以來：-11.01%
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