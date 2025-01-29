盤中速報 - Sui大跌8.39%，報3.65美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 08:06
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.39%，最新價格3.65美元，總成交量達2.00億美元，總市值106.92億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：4.01美元，近 1 日最低價：3.61美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.06%
- 近 1 月：-4.99%
- 近 3 月：+125.79%
- 近 6 月：+433.89%
- 今年以來：-6.57%
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