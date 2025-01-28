盤中速報 - FLOKI大漲8.23%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 14:50
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過8.23%，最新價格0美元，總成交量達0.80億美元，總市值12.52億美元，目前市值排名第 46 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,597,384,614,206。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.56%
- 近 1 月：-28.95%
- 近 3 月：-9.06%
- 近 6 月：-25.35%
- 今年以來：-27.52%
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