鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過47.28億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達6.82%

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 10:15

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24小時漲幅：HIVE(HIVE)24小時漲幅6.82%；STPT(STPT)24小時漲幅7.22%；RUNE(RUNE)24小時漲幅7.24%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅17.5%；TKO(TKO)24小時跌幅15%；Jupiter(JUP)24小時跌幅13.7%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅30.2%；Litentry(LIT)近一週漲幅28.2%；Liquity(LQTY)近一週漲幅23.7%。