鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過47.28億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達6.82%
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格101,509.6美元，24小時漲跌幅-0.03%；以太幣(ETH)現報價格3,178.07美元，24小時漲跌幅-0.36%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達47.28億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達21.22億美元；SOL(SOL)24小時成交量達18.44億美元。
24小時漲幅：HIVE(HIVE)24小時漲幅6.82%；STPT(STPT)24小時漲幅7.22%；RUNE(RUNE)24小時漲幅7.24%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅17.5%；TKO(TKO)24小時跌幅15%；Jupiter(JUP)24小時跌幅13.7%。
近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅30.2%；Litentry(LIT)近一週漲幅28.2%；Liquity(LQTY)近一週漲幅23.7%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅28.4%；Jupiter(JUP)近一週跌幅26.9%；UTK(UTK)近一週跌幅16.2%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 以太幣大跌8.52%，報3,053.77美元
- 盤中速報 - SOL大跌9.09%，報232.04美元
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.6億美元，STPT(STPT)24小時漲幅達25%
- 盤中速報 - SOL大跌12.51%，報226.05美元
上一篇
下一篇