外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.52%，報1.0437元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 07:40
截至台北時間28日07:40，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.52%，暫報1.0437點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.61%
- 近 1 週：+0.74%
- 近 3 月：-2.80%
- 近 6 月：-3.37%
- 今年以來：+1.31%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.41%
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.28%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日下跌0.37%
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