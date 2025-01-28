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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.52%，報1.0437元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 07:40


截至台北時間28日07:40，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.52%，暫報1.0437點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.61%
  • 近 1 週：+0.74%
  • 近 3 月：-2.80%
  • 近 6 月：-3.37%
  • 今年以來：+1.31%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.80，本日下跌0.39%
  • 英鎊/美元相關性0.80，本日下跌0.39%
  • 澳元/美元相關性0.71，本日下跌0.49%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.41%
  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.28%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日下跌0.37%

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歐元/美元1.0439-0.50%
紐元/美元0.5662-0.44%
英鎊/美元1.2441-0.44%
澳元/美元0.6253-0.60%

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