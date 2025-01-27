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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.49%，報1.5122元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 22:50


截至台北時間27日22:50，歐元/加幣上漲0.0073點漲幅達0.49%，暫報1.5122點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.23%
  • 近 1 週：+1.19%
  • 近 3 月：+0.37%
  • 近 6 月：+0.21%
  • 今年以來：+1.03%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.71，本日上漲0.19%
  • 歐元/澳元相關性0.60，本日上漲0.6%
  • 英鎊/美元相關性0.49，本日上漲0.16%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.65，本日上漲0.7%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.53，本日上漲0.17%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.51，本日上漲0.17%

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