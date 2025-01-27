外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.49%，報1.5122元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 22:50
截至台北時間27日22:50，歐元/加幣上漲0.0073點漲幅達0.49%，暫報1.5122點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.23%
- 近 1 週：+1.19%
- 近 3 月：+0.37%
- 近 6 月：+0.21%
- 今年以來：+1.03%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.65，本日上漲0.7%
- 美元/新加坡幣相關性-0.53，本日上漲0.17%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.51，本日上漲0.17%
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