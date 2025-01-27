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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.63%，報18.6831元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 21:30


截至台北時間27日21:30，美元/南非蘭特上漲0.299點漲幅達1.63%，暫報18.6831點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.28%
  • 近 1 週：-1.86%
  • 近 3 月：+4.18%
  • 近 6 月：+0.41%
  • 今年以來：-2.00%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.73，本日上漲0.49%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.17%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.25%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.74，本日上漲0.33%
  • 紐元/美元相關性-0.69，本日上漲0.33%
  • 歐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.19%

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美元/南非蘭特18.72681.87%
澳元/美元0.6293-0.25%
紐元/美元0.5694-0.26%
歐元/美元1.049-0.03%

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