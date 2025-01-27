外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.63%，報18.6831元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 21:30
截至台北時間27日21:30，美元/南非蘭特上漲0.299點漲幅達1.63%，暫報18.6831點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.28%
- 近 1 週：-1.86%
- 近 3 月：+4.18%
- 近 6 月：+0.41%
- 今年以來：-2.00%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.73，本日上漲0.49%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.17%
- 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.25%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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