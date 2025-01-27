外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.81%，報0.9427元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 19:20
截至台北時間27日19:20，歐元/瑞郎下跌0.0077點跌幅達0.81%，暫報0.9427點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.47%
- 近 1 週：+1.14%
- 近 3 月：+1.63%
- 近 6 月：-0.93%
- 今年以來：+1.18%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.50，本日下跌0.39%
- 美元/挪威克朗相關性-0.48，本日下跌0.58%
- 美元/新加坡幣相關性-0.46，本日下跌0.22%
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