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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.81%，報0.9427元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 19:20


截至台北時間27日19:20，歐元/瑞郎下跌0.0077點跌幅達0.81%，暫報0.9427點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.47%
  • 近 1 週：+1.14%
  • 近 3 月：+1.63%
  • 近 6 月：-0.93%
  • 今年以來：+1.18%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.52，本日下跌0.14%
  • 紐元/美元相關性0.48，本日下跌0.23%
  • 英鎊/美元相關性0.46，本日下跌0.18%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.50，本日下跌0.39%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.48，本日下跌0.58%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.46，本日下跌0.22%

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歐元/瑞郎0.9459-0.47%
歐元/美元1.0489-0.04%
紐元/美元0.5692-0.30%
英鎊/美元1.24960.14%

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