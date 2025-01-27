盤中速報 - Jupiter大漲14.25%，報1.03美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 19:20
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內漲幅超過14.25%，最新價格1.03美元，總成交量達4.49億美元，總市值13.16億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：1.28美元，近 1 日最低價：0.9美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.92%
- 近 1 月：+31.44%
- 近 3 月：+4.97%
- 近 6 月：-2.48%
- 今年以來：+25.61%
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