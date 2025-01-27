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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.6億美元，STPT(STPT)24小時漲幅達25%

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格99,300.46美元，24小時漲跌幅-5.39%；以太幣(ETH)現報價格3,078.33美元，24小時漲跌幅-7.42%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.4億美元；SOL(SOL)24小時成交量達14.62億美元。

24小時漲幅：STPT(STPT)24小時漲幅25%；GLMR(GLMR)24小時漲幅15.7%；PEOPLE(PEOPLE)24小時漲幅15.1%。

24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅10.1%；Jupiter(JUP)24小時跌幅6.33%；MANTRA(OM)24小時跌幅4.21%。


近一週漲幅：Litentry(LIT)近一週漲幅26.2%；Omni Network(OMNI)近一週漲幅23.4%；RUNE(RUNE)近一週漲幅22.4%。

近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅32.7%；STPT(STPT)近一週跌幅30.2%；Clover Finance(CLV)近一週跌幅26.4%。

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