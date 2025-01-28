買新手機過年：中國補貼省份新增17個 部分商家手機銷售額倍增

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-28 08:00

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買台新手機過年，成了 2025 年中國春節消費市場的一道風景線。

據《第一財經》周一（27 日）報導，中國家用電器商業協會常務副秘書長吳咸建表示，中國國內已有 30 個省份推出手機、平板、智慧手錶等數位產品以舊換新國家補貼實施細則。

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吳咸建認為，從目前情況來看，政策「始發效應」超過預期，手機數位產品、家電，尤其是生活小電器，成了年貨市場搶手貨。

今年「國補」上路一周以來，手機「國補」落地的省份新增了 17 個，從 1 月 20 日的 13 個省份，增至 30 個省份，包括黑龍江、雲南、海南、北京、內蒙古、廣西、吉林、上海、江蘇、廣東、四川、湖南、江西、河南、湖北、重慶、貴州、陝西、新疆、福建、浙江、遼寧、天津、山東、青海、安徽、寧夏、山西、甘肅、河北。

廣州晨小姐上周買了一台榮耀手機，原價人民幣（下同）3,000 多元，補貼後 2,000 多元。1 月 20 日，2025 年國補系統在當地上線，消費者熱情高漲，系統一度崩潰。1 月 21 日重新上線，當晚部分賣場人山人海。晨小姐在 1 月 22 日才買到手機。

上海楊先生表示，大家都準備過年了，近期在朋友圈聽得比較多的是，享受國補，買台手機送給親朋好友做新年禮物。

國補帶火了 3C 數碼產品換新。蘇寧易購的數據顯示，1 月 20 日起補貼落地一周，蘇寧易購全國（門市 + 線上渠道）手機、平板、智慧手錶（手環）銷售額分別年增 243.1%、197.6%、224.1%，這三類 3C 產品的銷售額整體增長 242.1%。

江西一家區域連鎖相關負責人說，隨著今年國補政策實施，最近一周，手機銷售額與一年前相比暴增兩倍多。

在縣城裡，手機市場也明顯受到國補政策拉動。在江西省南豐縣倉山路附近一家手機專賣店，華為、OPPO、vivo 等多款旗艦新機型，在國補、店補雙重優惠下，價格大幅下探，刺激了銷售。蘋果 iPhone 16 128G 版手機也在國補範圍內。

上述專賣店店員說，華為 mate 60 512G 版手機，原價 5,499 元，店補 300 元，國補 500 元，現價 4,699 元；華為 Pura 70 Pro 512G 版手機，原價 6,199 元，店補 300 元，國補 500 元，現價 5,399 元；OPPO Reno13（16GB）512G 版手機，原價 3,299 元，國補 15%，現價 2,804 元；vivo S20（16GB+16GB）512G 版手機，原價 2,999 元，國補 15%，現價 2,549 元。

「享受國補，記得帶身分證和銀行卡來辦手續。」店員提醒說。