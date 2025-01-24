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鉅亨速報 - Factset 最新調查：空氣化工產品公司APD-US的目標價調升至364元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對空氣化工產品公司(APD-US)提出目標價估值：中位數由350元上修至364元，調升幅度4%。其中最高估值385元，最低估值300元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予空氣化工產品公司評價：積極樂觀18位、保持中立6位、保守悲觀0位。

空氣化工產品公司今(24日)收盤價為323.61元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APD市場預估目標價

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