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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RLI公司(RLI-US)EPS預估下修至3.13元，預估目標價為92.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對RLI公司(RLI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.18元下修至3.13元，其中最高估值3.58元，最低估值2.98元，預估目標價為92.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.58(3.58)3.773.62
最低值2.98(2.98)3.053.62
平均值3.17(3.19)3.323.62
中位數3.13(3.18)3.253.62

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值21.86億23.16億
最低值21.16億22.11億
平均值21.48億22.52億
中位數21.49億22.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.733.066.373.301.87
營業收入9.84億11.79億11.27億14.98億17.70億

詳細資訊請看美股內頁：
RLI公司(RLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRLI

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