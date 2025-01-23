鉅亨速報 - Factset 最新調查：RLI公司(RLI-US)EPS預估下修至3.13元，預估目標價為92.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對RLI公司(RLI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.18元下修至3.13元，其中最高估值3.58元，最低估值2.98元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.58(3.58)
|3.77
|3.62
|最低值
|2.98(2.98)
|3.05
|3.62
|平均值
|3.17(3.19)
|3.32
|3.62
|中位數
|3.13(3.18)
|3.25
|3.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|21.86億
|23.16億
|最低值
|21.16億
|22.11億
|平均值
|21.48億
|22.52億
|中位數
|21.49億
|22.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.73
|3.06
|6.37
|3.30
|1.87
|營業收入
|9.84億
|11.79億
|11.27億
|14.98億
|17.70億
詳細資訊請看美股內頁：
RLI公司(RLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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