乙巳蛇年台灣國運卦象「水風井」 陶文提醒步步為營、通力合作

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-28 09:50

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揮別甲辰龍年、進入乙巳蛇年，易經理財專家陶文解析台灣國運，今年占到的是出現微妙轉機的【水風井卦】，此卦象意境是既喜悅又謹慎。喜悅的是擁有源源不斷的資源，就像喝不完的井水；謹慎的是，稍有不慎弄壞水桶，只能望「井」興嘆了。陶文提醒，不論是執政者或一般人，今年都要步步為營、按圖施工，並強調一定要透過合作、借力使力，才不會從陽光普照年變成有財無庫年。

台灣乙巳年國運，今年所占到的卦象是出現微妙轉機的【水風井卦】，陶文解釋，《易經》所指「改邑不改井」，也就是說一般人搬家搬來搬去，水井都搬不走，台灣去年新總統上任了，但要大力改革的機會不大，因為他要很小心，如同去井邊打水，必須一桶一桶打上來，意味一關過了再過下一關，執政者要很小心、步步為營，若是粗心大意打翻或打破水桶，就會沒水喝。

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陶文說，台灣是寶島，具有源源不斷的資源，雖地域不大，在國際世界上的名號與地位卻不小，但以國際、歷史定位來說，相當容易受到外在因素影響。「雖然其他村的人都想飲用這口井的水，但不敢強取豪奪，可惜的是，這口井的村人與領導，並沒有善用這口井創造衍生性的資產。」

從卦象中的氣數排列觀察，發覺卦象中的主事者，發出該有的作為，以經濟的改善與強化為主要施政策略。只不過由於這些策略出現了牽一髮動全身的現象，因此許多的政策不得不朝令夕改。再從【水風井卦】與民生有關，以及與土地有關看來，2025 年台灣最需要規避的將會是危害民生的「優良政策」。

至於乙巳年台灣是否會有風災，陶文說，整體來看可能比較缺水，因為溫度將會升高，氣候上比較熱，恐會再度突破以往紀錄，「乙巳年的火土非常旺」，按理說，水就會比較缺，只不過，乙巳年的水氣屬隱藏狀態，一旦發動就不可小覷，而引動的關鍵時間在於「申月」，也就是農曆七月，要特別注意澇害防範。

陶文表示，乙巳年看似小龍，但變化也滿大的，是陽光普照年、充滿機會，但如果沒有做得好的話，就會變成有財無庫年，等到年底要結算的時候，會發現你的努力好像不如原來預期那麼好，因此，今年一定要步步為營，按照計畫行動，老話一句，「按圖施工、保證成功」。

另外，陶文提醒大家，乙巳年一定要合作、借力使力，不論是企業與企業之間、朋友和朋友之間，都可以合作，這樣才會讓自己有更多的資源。