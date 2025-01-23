盤中速報 - Ethena大跌9.19%，報0.85美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 08:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過9.19%，最新價格0.85美元，總成交量達1.35億美元，總市值24.97億美元，目前市值排名第 31 名。
近 1 日最高價：0.97美元，近 1 日最低價：0.84美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.75%
- 近 1 月：-9.11%
- 近 3 月：+141.99%
- 近 6 月：+115.67%
- 今年以來：-2.41%
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