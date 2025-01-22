〈貴金屬盤後〉川普政策風險、美元疲軟 推漲黃金至2個月高點

鉅亨網編譯許家華 2025-01-22 06:23

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受美元走軟以及美國川普總統潛在關稅不確定性的影響，市場紛紛湧向避險資產，黃金價格周二 (21 日) 躍升至兩個多月來的最高點。

現貨金上漲 1.3%，至每盎司 2742.48 美元，達到 11 月 6 日以來的最高水準，接近去年 10 月創下的 2790.15 美元的歷史高點。

美國黃金期貨上漲 0.4%，收每盎司 2759.20 美元。

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美元指數下跌 1.2%，接近上一交易日創下的兩周低點，使黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「今日走勢主要是因為川普就任總統後，美國可能實施全面關稅，但相關訊息只有一點點。」

川普尚未提供有關對主要貿易夥伴徵收關稅或額外附加稅的任何具體細節，然而，他暗示可能最早在 2 月 1 日對加拿大和墨西哥商品徵收關稅。

2017 年是川普上一回入主白宮的頭一年，當年黃金價格年增 13%，創下七年來的最佳年度表現。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「市場可能仍關注下周 FOMC 會議和個人消費支出 (PCE) 數據，尤其是通膨數據。雖然應該沒有人預期 Fed 下周有任何行動，但市場肯定密切關注其政策聲明，以尋找有關今年剩餘時間政策的暗示。」

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