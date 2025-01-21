search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 阿拉貢大漲8.61%，報0.4325美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 07:20


阿拉貢(ALGO)在過去 24 小時內漲幅超過8.61%，最新價格0.4325美元，總成交量達1.30億美元，總市值36.08億美元，目前市值排名第 26 名。

近 1 日最高價：0.48美元，近 1 日最低價：0.3836美元，流通供給量：8,304,521,625。

Algorand由圖靈獎(Turing Award)、哥德爾獎(Gödel Prize)得主、麻省理工學院(MIT)計算機科學教授Silvio Micali發起。採用「純粹的權益證明機制(Pure-Pos)」隨機生產區塊、隨機生成驗證，提升共識速度，無論轉帳給多少人，據說都可以在4.5秒內實現。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+13.11%
  • 近 1 月：+13.57%
  • 近 3 月：+202.99%
  • 近 6 月：+149.91%
  • 今年以來：+4.80%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅阿拉貢

相關行情

台股首頁我要存股
阿拉貢0.428910.06%

延伸閱讀


Empty